Diyarbakır Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 12 Mayıs 2026'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25-27 derece arasında gerçekleşirken, gece 14-15 derece tahmin ediliyor. Bu sıcaklık karasal iklim özelliklerine uygundur. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. Yağış ihtimali %14 ile oldukça düşük durumda. Güneş kremi kullanmayı unutmayın. 13-15 Mayıs tarihlerinde benzer sıcaklıklar devam edecek. Hazırlıklı olun!

Simay Özmen

Diyarbakır'da 12 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-27 derece civarında bekleniyor. Gece ise 14-15 derece arasında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar karasal iklim özelliklerine uygundur. Ilık ve güzel bir hava sunacak. Yağış ihtimali oldukça düşük, yaklaşık %14 seviyesinde.

Bu gün açık hava etkinlikleri için elverişli. Piknik yapmayı düşünenler ya da yürüyüşe çıkmayı planlayanlar için ideal bir gün. İnsanlar ince tişörtler ve güneş kremi ile rahatça zaman geçirebilirler. Bu uygun hava, birçok açık hava aktivitesi için fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mayıs Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24-26 derece, gece ise 12-14 derece civarında seyredecek. 14 Mayıs Perşembe de hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 25-27 derece, gece ise 13-15 derece olacak. 15 Mayıs Cuma günü ise hafif yağmurlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28 derece, gece ise 15 derece olması düşünülüyor.

Bu dönemde sıcaklıklar 20-28 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Hafif yağmurlu günlerde bile sıcaklık 20 derece civarında olacak. Bu nedenle hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmeyi de ihmal etmeyin.

Diyarbakır'da 12 Mayıs 2026 ve takip eden günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Sıcaklıklar 20-28 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük kalacak. Güneş ışınlarından korunmak önemli. Hafif yağmurlu günlerde hazırlıklı olmak keyifli bir deneyim için gereklidir.

