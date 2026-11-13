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Diyarbakır Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'ın hava durumu 13 Kasım Cuma 2026'da serin ve değişken olacak. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, akşam 15 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu gökyüzü ve hafif serinlik, dışarıdaki etkinlikleri etkileyebilir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek fayda sağlayacak. Önümüzdeki günlerde yağış ihtimalleri göz önünde bulundurulmalı. Hava tahminini kontrol etmek, uygun giysiler almak önemlidir.

Diyarbakır Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır hava durumu, 13 Kasım Cuma 2026 tarihinde oldukça değişken olacak. Bugünkü hava hafif serinlik ve yer yer bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında hissedilecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Çoğunlukla parçalı bulutlu geçecek. Açık havanın keyfini çıkaranlar için ideal bir atmosfer sunuyor.

Bu hava durumu, sonbaharın ılımlı koşullarının bir yansıması. Zaman zaman kapalı gökyüzü atmosferi değiştirecek. Dışarıda vakit geçirenler için bazı önlemler almak faydalı olabilir. Dışarıda geçirilen süre boyunca kat kat giyinmek iyi bir strateji. Bu, ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısını korur. Akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Bu nedenle, yanınıza bir hırka veya hafif bir ceket almak rahatlatıcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların 19 - 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü, hava koşullarının yazımsı bir yapıda olması mümkün. Ancak, Çarşamba ve Perşembe günlerinde bulutluluk ve yer yer yağış bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminini kontrol etmek önemli. Yanınıza uygun giysiler almanız faydalı olacaktır.

Diyarbakır hava durumu 13 Kasım Cuma 2026'da serin ama keyifli bir gün sunacak. Hava şartlarına göre alınacak basit önlemlerle gündüzü rahat geçirebilirsiniz. Sonbaharın tadını çıkarırken, önümüzdeki günlerde yağış ihtimallerini unutmamakta fayda var. Sürpriz yaşamamak için dikkatli olmak, şehrin tadını çıkarmak adına önemlidir.

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hava durumu Diyarbakır
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