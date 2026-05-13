Diyarbakır Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü sıcaklıklar 25 - 27 derece arasında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu tür hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk taşıyor. Ani yağışlar ve gök gürültüsü, dışarıda vakit geçirenleri tehdit edebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Gerektiğinde kapalı alanlara yönelmek faydalı olacaktır.

14 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklığının 25 - 28 derece arasında olması tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Cuma günü, yani 15 Mayıs'ta sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Bu günlerde sağanak yağışların etkili olması öngörülmektedir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekiyor. Sürüş yaparken dikkatli olmak da önemli bir önlem.