Diyarbakır Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 13 Şubat 2026 tarihinde hava durumu genellikle sıcak ve yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları gündüz 14 dereceye kadar yükselebilirken, sabah saatleri 10, akşam saatleri ise 12 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava bulutlu ve serin geçecek. Bu süre boyunca hafif yağışlar etkili olacak. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek. Yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Şemsiye ve uygun giyim öneriliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Diyarbakır'da hava durumu genellikle sıcak, bulutlu ve yağışlı. Gündüz ortalama sıcaklıklar 14 derece civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağışlar bu süre boyunca devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Bu esnada hafif yağışlar sürecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 13-16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %85, gündüz %72, akşam %81 ve gece %89 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu değişken olacak. 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar gündüz 7-8 derece, gece ise 5-6 derece civarında seyredecek. 15 Şubat 2026 Pazar günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar yine gündüz 7-8 derece, gece ise 5-6 derece civarında olacak.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde yağışlı havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 14 derece civarındadır. Hafif bir mont veya ceket giyilmesi yeterli olacaktır. Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesi nedeniyle, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek. Hava sıcaklıkları daha düşük hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek vücut ısınızı korumaya yardımcı olur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışlı havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Şemsiye veya su geçirmeyen bir mont kullanarak ıslanmaktan korunabilirsiniz.

