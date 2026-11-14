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Diyarbakır Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 14 Kasım Cumartesi günü hava durumu serin ve bulutlu bir görünüm sunuyor. Gün içinde sıcaklıkların 19 ila 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Ancak, ilerleyen günlerde sıcaklıkta hafif bir düşüş yaşanabilir. Özellikle 15 ve 16 Kasım tarihlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlarının görülmesi muhtemeldir. Dışarıda kalmayı düşünenler, kalın giysiler ve şemsiye bulundurmaları gerektiğini unutmamalıdır.

Diyarbakır Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Diyarbakır'da 14 Kasım Cumartesi günü hava durumu, kış mevsiminin yaklaşmasıyla ilginç bir tablo sunuyor. Bugünkü hava, serin ve bulutlu bir atmosfer hâkim. Sıcaklıklar, gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde soğuk bir hava var. Ancak öğle saatlerinde güneş kendini göstermeye başlayacak. Bu durum, sıcaklık hissedilir biçimde artacak. Akşam saatlerinde havanın yeniden soğuması bekleniyor. Dışarıda olanların üzerlerine kalın giysi almaları faydalı olacaktır.

Diyarbakır hava durumu, ilerleyen günler için bazı değişiklikler öngörüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar hafif bir düşüş gösterebilir. Havanın daha fazla bulutlanması bekleniyor. Özellikle 15 ve 16 Kasım tarihlerinde hava durumu, yerel gök gürültülü sağanaklarla ilginç bir hâl alabilir. Bu durum, yağışlı günlerin habercisi olacaktır. Dışarı çıkmayı planlayanların, yanlarında şemsiyelerini bulundurmaları akıllıca bir hamle olabilir. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünenlerin sağanak yağış ihtimaline karşı dikkatli olmaları önerilir.

Diyarbakır'da kış mevsimi kapıda. Bu, bazı iklim değişikliklerini getiriyor. Havanın zaman zaman soğuk ve rüzgârlı olması düşünülüyor. Bu sürece dair hazırlıklı olmakta fayda var. Dışarı çıkacak kişilerin giysilerini ona göre düzenlemeleri önemlidir. Gerekli durumlarda kalın giysiler tercih edilmelidir. Hava şartlarını takip etmek gereklidir. Evde ve iş yerlerinde hava akışını sağlamak için camların kapalı tutulması gerekmektedir. Bu durum, soğuk havanın içeri girmesini engelleyecektir.

Diyarbakır'ın 14 Kasım Cumartesi günü için hava raporu dinamik bir hava durumu gösteriyor. Bugün hafif serin bir gün geçirileceği söylenebilir. Önümüzdeki günlerde özellikle yağışların meydana gelmesi bekleniyor. Hazırlıklı olmak, hem bugünkü hem de gelecekteki hava koşullarına karşı her zaman önem taşımaktadır.

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hava durumu Diyarbakır
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