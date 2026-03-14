Diyarbakır Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 7 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif bir şekilde esecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Mart Pazar günü sıcaklık 7 ile 9 derece arasında olacak. Şiddetli yağmur bekleniyor. 16 Mart Pazartesi günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Yağışlı bir gün geçireceğiz. 17 Mart Salı günü hava açacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek.

Bu dönemde 15 ve 16 Mart tarihlerinde yağışlı hava koşulları yaşanacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların planlarını gözden geçirmesi faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önem taşıyor. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.