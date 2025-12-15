HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 15 Aralık'ta soğuk ve bulutlu hava etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık 8 derece civarındayken, akşam saatlerinde 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatleri ise 3 dereceye kadar inebilir. Yüksek nem oranı ve hafif yağışlar, gün boyunca gözlemlenecek. 16 Aralık'ta orta şiddetli yağmur beklenirken, 17 Aralık'ta az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar hızı da artış gösterecek.

Ufuk Dağ

Diyarbakır'da 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 3 derece civarına inebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 3-6 km/s arasında değişecek. Bu koşullar altında gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Aralık Salı günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü az bulutlu bir hava olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6-11 derece arasında değişecek. Bu dönemde yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgar hızı 6-7 km/s arasında olacağı öngörülüyor. Rüzgarlı havaya karşı önlem almak da önemlidir.

