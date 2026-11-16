Diyarbakır Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 16 Kasım 2026 tarihinde hava durumu değişken. Bölge sakinleri için oldukça farklı bir gün olacak. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Havanın genel durumu bulutlu. Zaman zaman hafif yağmur bekleniyor. Bu koşullar, sonbaharın tipik özelliklerini yansıtıyor. Diyarbakır'da son dönemdeki değişken hava durumu devam ediyor.

Gün içerisinde sıcaklıklar yavaşça düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 derece civarına gerileyecek. Bu şehirde dışarıda etkinlikler yapmak mümkün. Hava koşulları ne olursa olsun keyifli anlar yaşanabilir. Bugün hava nasıl diye düşünenler, şemsiyelerini yanına almayı unutmamalı. Yerel halk yürüyüş yapma veya kafe terasında oturma alışkanlıklarını devam ettirebilir.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık aralığı 18-23 derece olacak. Yağışlı günlerin sayısı artacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması lazım. Bu dönemde kat kat giyinmek akıllıca bir yaklaşım. Yanınıza hafif bir yağmurluk almanız konforunuzu artırabilir.

Hava şartları sürprizler yaratabilir. Bu nedenle planlarınızı değiştirmeye hazırlıklı olun. Dış mekan aktivitelerinde hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun önlemler almak gününüzü keyifli hale getirebilir. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor. Dışarıda kalanlar sıcak giysilere yönelmeli. Bu, hem sağlığınızı korur hem de dışarıda keyifli bir deneyim sağlar.

Diyarbakır'daki hava durumu, mevsimsel değişimleri yansıtıyor. Bugünkü hava durumu ve gelecekteki tahminlerle yaşamınızı iyi planlayarak güzel anlar yaşayabilirsiniz. Doğru önlemler alarak gününüzü huzurlu ve keyifli hale getirebilirsiniz.