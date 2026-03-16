Diyarbakır Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 16 Mart Pazartesi günü hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 13-14 derece aralığında seyredecekken, akşam saatlerinde bu değer 8-9 dereceye düşecek. 17 Mart'ta açık ve güneşli, 18 Mart'ta parçalı bulutlu, 19 Mart'ta ise hafif yağmurlu hava bekleniyor. Nem oranının sabah %88, akşam %80 civarında olması, alerjik bünyeler için zorluk yaratabilir. Rüzgar hızı 6-15 kilometre arasında değişecek.

Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 13 - 14 derece aralığında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 9 dereceye düşecek. Rüzgar batıdan esmesi bekleniyor. Hızı saatte 11 - 15 kilometre arasında olacak. Nem oranı sabah %88 seviyesinde olacak. Gündüz %70, akşam %80 ve gece %91 civarında ölçülecek.

17 Mart Salı günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. 18 Mart Çarşamba günü ise parçalı bulutlu geçecektir. 19 Mart Perşembe hafif yağmurlu bir hava olacak. Gündüz sıcaklıklar 14 - 17 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 6 - 9 derece olacak. Rüzgar hızları 6 - 11 kilometre arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 13 - 17 derece civarında olacak. Hafif mont veya ceket giymek rahatlık sağlayacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Nem oranı yüksek olduğu için sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah saatlerinde %88'lik nem, alerjik bünyeler için rahatsızlık verebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan NATO'ya 'Hürmüz Boğaz'ı tehdidiTrump'tan NATO'ya 'Hürmüz Boğaz'ı tehdidi
CANLI | Savaşta 17. gün! Trump: 'O görüntüler gerçek değil'CANLI | Savaşta 17. gün! Trump: 'O görüntüler gerçek değil'

Canlı Skor
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

