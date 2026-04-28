400 kişi her yerde onu arıyor! "Devlet, millet seferber oldu"

Hakkari'de 3 gün önce evden çıktığı belirtilen 8 yaşındaki Osman Taş 3 gündür 400 kişilik bir ekip tarafından aranıyor. Henüz tek bir ize bile rastlanmadı. Köylüler de arama çalışmalarına destek veriyor. Osman Taş'ın amcası Sami Taş, "Devlet millet seferber olmuş durumda." dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde dereye düştüğü tahmin edilen Osman Taş'ı (8) arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı çalışmalarda şu ana kadar Taş’a ait bir ize rastlanmadı.

YAKINLARI HABER VERDİ

Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde 2 gün önce sabah saatlerinde en son dere kenarında görülen Osman Taş’tan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

İKİ GÜNDÜR TEK BİR İZE BİLE RASTLANMADI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya düştüğü tahmin edilen Osman Taş için ekipler, dere boyunca arama yaptı. Su altında da arama çalışmaları yürütüldü. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları için Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Van AFAD su altı ekipleri sevk edildi. İki gün boyunca yürütülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

400 KİŞİ SEFERBER OLDU

Arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. AFAD, SAK, JAK, itfaiye, jandarma, dalgıç polisler, güvenlik korucuları, sağlık ve gönüllü ekiplerden oluşan yaklaşık 400 kişilik bir ekip tarafından sürdürülen çalışmalara rağmen henüz Taş’a ait bir ize rastlanmadı.

SAK PERSONELİ SUYA KAPILDI

Çalışmalar sırasında bir SAK personeli suya kapıldı. Yağış ve eriyen kar suları nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılarak sürüklenen SAK personeli, dalgıç ekipler tarafından uzatılan iple kurtarıldı.

"YAŞADIKLARI ACIYI BİLİYORUM"

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs 2025'te girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılıp kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan İbrahim Kom'un (17) yakınları da Yufkalı köyüne gelerek Osman'ı arama çalışmalarına destek verdi. İbrahim Kom'un babası Nevzat Kom, aynı acıyı yaşadıklarını belirterek, "Ben de oğlumu kaybettim. Yaşadıkları acıyı biliyorum Şemdinli’de yaşanan bu olayı duyunca aileye destek vermek istedim ve aramalara katıldım. Allah aileye sabır versin" dedi.

"DEVLET MİLLET SEFERBER OLDU"

Osman Taş'ın amcası Sami Taş ise "Devlet millet seferber olmuş durumda. Bizlere destek veriyorlar. İnşallah en kısa zamanda buluruz. Yüksekova’da oğlunu kaybederek aynı acıyı yaşayan Nevzat Kom'unda yanımıza gelerek destek olmasına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçük çocuk babasının kullandığı minibüsün altında kalmıştı! Kahreden görüntüler ortaya çıktıKüçük çocuk babasının kullandığı minibüsün altında kalmıştı! Kahreden görüntüler ortaya çıktı
Şehit ailesinden 40 milyon TL "kan parası" iddiasıŞehit ailesinden 40 milyon TL "kan parası" iddiası

Anahtar Kelimeler:
Hakkari kayıp dere
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

