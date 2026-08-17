Diyarbakır Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 18-19 derece arasında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, kentin tipik yaz havasını gösteriyor.

Bugün, Diyarbakır'da hava genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derecelerde olacak. Gece ise sıcaklıklar 18-19 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, şehirdeki yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Ağustos Salı günü sıcaklık 35-36 derece civarında bekleniyor. 19 Ağustos Çarşamba günü 36-37 derece olacak. 20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 37-38 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise yine 18-19 derece arasında kalacak.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olmak önemlidir. Bol su tüketmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Ayrıca, serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlık açısından önem taşır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.