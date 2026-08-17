HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklıkları 36-37 derece arasında seyrediyor. Gece sıcaklıkları ise 18-19 derece dolaylarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü sıcaklık 35-36 dereceyi bulacak. Bu yaz havasında bol su içmek ve serin ortamlarda kalmak sağlık açısından önemli.

Diyarbakır Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Diyarbakır'da 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 18-19 derece arasında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, kentin tipik yaz havasını gösteriyor.

Bugün, Diyarbakır'da hava genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derecelerde olacak. Gece ise sıcaklıklar 18-19 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, şehirdeki yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Ağustos Salı günü sıcaklık 35-36 derece civarında bekleniyor. 19 Ağustos Çarşamba günü 36-37 derece olacak. 20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 37-38 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise yine 18-19 derece arasında kalacak.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olmak önemlidir. Bol su tüketmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Ayrıca, serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlık açısından önem taşır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"
Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.