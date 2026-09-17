Diyarbakır Hava Durumu! 17 Eylül Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 17 Eylül Perşembe 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Yaz mevsimi sona yaklaşmaktadır. Şehir genelinde sıcaklık değerleri 20 derece civarındadır. Güneş bugün parlak bir şekilde parlamaktadır. Arada sırada görülen bulutlar öğle saatlerinde havayı serinletebilir. Genel olarak konforlu bir hava hakimdir. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükselebilir. Bugünkü hava açık ve güneşli bir atmosfer sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 18 Eylül itibarıyla sıcaklık 19 - 21 derece arasında değişecektir. Bazı günlerde hafif yağışlı hava beklenmektedir. Bu durum yazın sona erdiği hissini artırmaktadır. 19 Eylül'de sıcaklık 20 dereceye çıkacaktır. 20 Eylül'de ise bazı bölgelerde yerel yağışlar öngörülmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Diyarbakır'da hava durumu zaman zaman farklılık gösterebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar yanlarında bir şemsiye bulundurmalıdır. Olası ani yağışlara karşı bu iyi bir önlem olacaktır. Güneşli günlerin tadını çıkarırken koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için gereklidir. Akşam saatlerinde havanın serinlemesi nedeniyle hafif üst giysi bulundurmak akıllıca olacaktır.

Diyarbakır'da 17 Eylül itibarıyla hava durumu ılımlıdır. Güneşli bir hava dikkat çekmektedir. Önümüzdeki günlerde ufak yağışlar yaşanabilir. Bu durum yaz mevsiminin etkilerini sonbahara taşıyacaktır. Gün içinde hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şehrin dinamik havası geçiş sürecinin heyecanını yansıtmaktadır. Yerel halk çeşitli hava şartlarına uyum sağlamak zorundadır.