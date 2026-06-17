Diyarbakır Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 derece civarında. Gece ise 22 derece civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın tipik yaz iklimini yansıtıyor. Sıcak ve kuru bir hava koşulu bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 37 derece civarına çıkacak. 19 Haziran Cuma günü ise 39 dereceye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda kalanlar için tehlikeli olabilir.

Bu sıcak havalarda dışarıda kalacakların dikkat etmesi gerekiyor. Bol su tüketmek önemli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde doğrudan güneşe çıkmamaya özen göstermek gerekiyor. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda kalmak sağlık açısından yararlıdır.

Özetle, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olun.