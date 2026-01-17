Diyarbakır Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklığın -3 derece civarında olması bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak ve hava parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %86, gündüz %66, akşam %86, gece %90 civarında olacak. Basınç ölçümleri ise sabah 938 hPa, gündüz 937 hPa, akşam 935 hPa ve gece 935 hPa olarak kaydedilecek.

Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle yolda yürürken kayma riski vardır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu koşullarıyla devam edecek. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması da gerekmektedir.