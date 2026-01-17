HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü soğuk ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah eksi 3 derece civarında olan sıcaklık, öğle saatlerinde 3 dereceye yükselecek, akşam ise 1 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye ulaşacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek saatte 6 kilometre hızla ilerleyecek. Vatandaşların bu koşullara uygun giyinmeleri ve dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Diyarbakır'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklığın -3 derece civarında olması bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak ve hava parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %86, gündüz %66, akşam %86, gece %90 civarında olacak. Basınç ölçümleri ise sabah 938 hPa, gündüz 937 hPa, akşam 935 hPa ve gece 935 hPa olarak kaydedilecek.

Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle yolda yürürken kayma riski vardır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu koşullarıyla devam edecek. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması da gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden olduOtel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Torba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktıTorba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.