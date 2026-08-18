Diyarbakır Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 derece civarında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklığın 18-22 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz iklimine uygun.

Güneşli bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken bol su içmeye özen göstermeliyiz. Hafif, açık renkli giysiler de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalıyız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. 19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 36-37 derece. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 37-38 derece arasında bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü ise 38-39 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır yazının tipik özellikleridir.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanmalılar. Bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek faydalıdır.

Diyarbakır'da 18 Ağustos 2026 Salı günü ve sonraki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunup yeterli sıvı almak sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.