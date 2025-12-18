Diyarbakır Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 7.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29. Gün batımı ise 16:59 olarak hesaplanmıştır.

19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü ise havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları 2 ile 13 derece arasında değişecek.

Sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarmak da iyi bir seçenektir. Rüzgar hızının 7.4 km/saat civarında olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %59 civarında olması hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Ancak, bu oran terlemeyi artırabilir. Gün içinde su tüketimine dikkat etmek önemlidir.

Diyarbakır'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları 2 ile 13 derece arasında değişecek. Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Uygun giyim ve su tüketimi ile rahat bir gün geçirebilirsiniz.