HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %59 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 7.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava kapalı ve bulutlu geçerek, ardından yeniden açık bir hale dönecek. Uygun giyinmek ve su tüketimine dikkat etmek bu dönemde önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Diyarbakır'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 7.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29. Gün batımı ise 16:59 olarak hesaplanmıştır.

19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü ise havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları 2 ile 13 derece arasında değişecek.

Sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarmak da iyi bir seçenektir. Rüzgar hızının 7.4 km/saat civarında olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %59 civarında olması hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Ancak, bu oran terlemeyi artırabilir. Gün içinde su tüketimine dikkat etmek önemlidir.

Diyarbakır'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları 2 ile 13 derece arasında değişecek. Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Uygun giyim ve su tüketimi ile rahat bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış
Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı!Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.