Kaza yaptığı motosikletini yaptıramadan tekrar kaza yaptı, yerde yaralı halde derdini anlattı

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki S.I.’nın kullandığı motosiklet 7007 Sokak kesişimine geldiğinde S.B.’nin kullandığı araç ile çarpıştı. Kazada, motosikletten fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yerde yaralı halde yatan motosiklet sürücüsü genç ambulans beklerken kendisine yardım edenlere, "Çarşamba günü aynı şekilde yola çıkan bir araçla çarpışıp kaza yaptım. 10 bin lira masraf çıktı. Motosikletimi yaptırmadan yeniden kaza yaptım" dedi. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır