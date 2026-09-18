Diyarbakır Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

18 Eylül 2026 Cuma günü Diyarbakır’da hava durumu, yaz mevsiminin etkilerini gösteriyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyrediyor. Gündüz saatlerinde, sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerine gelindiğinde, sıcaklık 19 derecelere gerileyebilir. Hava, genellikle açık ve hafif bulutlu. Bu durum, şehrin manzaralarını görmek isteyenler için ideal.

Diyarbakır’ın hava durumu hakkında daha fazla bilgi vermek gerekiyor. Bölgedeki serin rüzgârlar zaman zaman hissedilebilir. Özellikle akşam serinliği, açık hava etkinlikleri için güzel bir fırsat sunuyor. Yaz sonuna yaklaşılan bu günlerde dışarıda vakit geçirmek keyifli hale geliyor. Ancak güneş ışınlarının güçlü olduğunu unutmamak önemli. Dışarıdayken koruyucu önlemler almak şart.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar benzer seviyelerde devam edecek. 19 - 23 derece arasında değişen sıcaklıklar, yazın sonuna yaklaşıldığını gösteriyor. Ancak, bazı günlerde yerel yağışlar olabilir. Bu nedenle halkın dikkatli olması ve tedbir alması gerekiyor. Dış mekan aktiviteleri olanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacak.

Diyarbakır'da açık havada zaman geçirenler, su tüketimini artırmalı. Güneşten korunma yöntemleri de uygulanmalı. Yaz mevsimi ile sonbaharın hafif serin havaları hissediliyor. Bu durum rahatlama sağlarken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak veya şemsiye almak faydalı olabilir.

Diyarbakır'daki hava durumunu değerlendirirken, yazın son günleri avantajlı bir dönem. Hem açık hava faaliyetleri hem de sağlıklı yaşam için bu günlerin tadını çıkarmak önemli. Olası hava değişimlerine hazırlıklı olmak, keyifli bir yaz sonu geçirmemizi sağlayacak.