Diyarbakır Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 18 Mayıs 2026 tarihi için hava durumu önemli bilgiler sunuyor. Hava sıcaklığının 23 derece civarında olması bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Mayıs 2026 Salı günü, hava sıcaklığının yine 23 derece civarında olması bekleniyor. Hafif yağmurların görülmesi öngörülüyor. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, hava sıcaklığının 24 derece olması tahmin ediliyor. Bulutlu bir havanın hakim olacağı düşünülüyor. 21 Mayıs 2026 Perşembe günü, sıcaklık 20 derece civarında olacak. Yer yer sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmeyen giysileri de unutmamalısınız. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalıdır.

Diyarbakır'da hava durumu, iklim özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Mevsimsel değişiklikler de etki eder. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek en doğrusu olacaktır. Planlarınızı bu bilgilere göre yapmalısınız.