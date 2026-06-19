Diyarbakır Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 38-39 derece civarında olması beklenmektedir. Gece saatlerinde sıcaklık 17-19 derece arasında seyredecektir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %23, gece %37 civarında olacaktır. Bu nedenle, Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 37-38 dereceye çıkacaktır. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 38-39 derece olacak. 22 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık yine 38-39 derece civarında kalacaktır. Gece sıcaklıkları 17-19 derece arasında değişecektir. Rüzgar yine kuzeybatı yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %23-28, gece %37-40 arasında değişecektir. Dolayısıyla, Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önerilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu önlemler, Diyarbakır'daki hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.