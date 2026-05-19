Diyarbakır Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 19 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Çarşamba günü hava durumu 22 derece civarında olacak. Perşembe günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Perşembe günü yer yer sağanaklar beklenmektedir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Bu önlemler olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olur.

Diyarbakır'da hava durumu genel olarak açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır. Ancak Perşembe günü yağış ihtimaline karşı tedbirli olmakta fayda vardır.