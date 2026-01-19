HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları sıfırın altında seyredecek, akşam ve gece saatlerinde daha da düşecek. Hissedilen sıcaklık gün içerisinde -5, akşam saatlerinde ise -7 derece seviyesine kadar inebilir. Rüzgar kuzeybatıdan esecek ve nem oranı %75-88 arasında değişecek. Soğuk hava koşullarında dikkatli olmak ve uygun giyinmek büyük önem taşıyor.

Taner Şahin

Diyarbakır'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları sıfırın biraz altında seyredecek. Akşam saatleri geldiğinde sıcaklıklar daha da düşecek. Gece sıcaklıklarının -3 derece civarına inmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar gündüz -5, akşam -7 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 13-16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75-88 arasında değişecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları sıfırın altında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Gece vakti -3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar gündüz -5, akşam -7 derece olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı ise %75-88 arasında kalacak.

20 Ocak Salı günü hava sıcaklıklarının -1 ile -11 derece arasında değişmesi bekleniyor. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıkların -3 ile -12 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarının daha da soğuması ve bulutlu kalması bekleniyor.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gerekiyor. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar hissedilen sıcaklıkları azaltabilir. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Pencere kenarlarından sızan soğuk havaya karşı önlem alınmalıdır. Böylece soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmak mümkün olacaktır.

