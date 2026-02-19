Diyarbakır Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece dolaylarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece, parçalı bulutlu bir hava durumu görülecek. Hissedilen sıcaklık ise 3 derece olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 11 derece olarak ölçülecek. Akşam saatlerine gelindiğinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hava açık olacak ve hissedilen sıcaklık 6 derece olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece seviyesinde olacak. Hissedilen sıcaklık ise 2 dereceye düşecek.

Rüzgar hızı sabah saatlerinde 6 km/saat olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 7 km/saat olarak bekleniyor. Rüzgar bu sefer kuzey yönünden esecek. Akşam saatlerinde rüzgar hızı tekrar 6 km/saat olacak. Gece olunca rüzgar hızı 7 km/saatğe yükselebilir. Rüzgar yine kuzeybatı yönünden esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %88 olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde nem oranı %54 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %69'a yükselecek. Gece saatlerinde ise %83 olarak beklenecek. Basınç sabah saatlerinde 934 hPa olarak kaydedilecek. Gündüz saatlerinde basınç 937 hPa'ya çıkacak. Akşam saatlerinde basınç 938 hPa olarak ölçülecek. Gece saatlerinde basıncın 941 hPa'ya yükselebileceği düşünülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha güneşli hale dönecek. 20 Şubat Cuma günü havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 3 derece arasında değişim gösterecek. 21 Şubat Cumartesi günü de hava parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklık 13 ile 3 derece aralığında seyredecek. 22 Şubat Pazar günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 15 ile 5 derece arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde hava koşulları daha ılıman bir seyir izleyecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek her zaman faydalı olacaktır.