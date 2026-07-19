Diyarbakır Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 38-39 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 23-24 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü en yüksek sıcaklığın 39-40 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 41-42 derece olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu durum kritiktir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından yararlıdır. Bol su tüketmek de oldukça önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Böylece vücut ısısını dengelemek daha kolay olur. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlık için faydalı olacaktır.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için sıcak hava daha tehlikeli olabilir. Serin ortamlarda kalmaları önerilir. Bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunması gerekir.

Diyarbakır'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Uygun önlemler alarak dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır. Vücut sağlığını korumak da önemlidir.