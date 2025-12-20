HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Gün sıcaklıkları 10-12 derece arasında değişirken, en düşük sıcaklık 4 derece olarak tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı gün boyunca hissedilecek. Rüzgar hızının 3-5 km/saat olacağı belirtiliyor. Bu soğuk ve nemli koşullar için kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak ve sıcak içecekler tüketmek önemli.

Taner Şahin

Diyarbakır'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Kış mevsiminin özellikleri bu günde belirgin şekilde hissedilecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında seyredecek. En düşük sıcaklığın ise 4 derece civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %85 civarında olacaktır. Bu durum havanın daha soğuk hissedilmesine yol açabilir. Rüzgar, 3 ile 5 km/saat arasında esecek. Gün doğumu 07:30, gün batımı ise 17:00 olarak hesaplandı.

Soğuk ve nemli hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hale gelebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen mont tercih etmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yüksek nem oranı nedeniyle su geçirmeyen ayakkabılar giymek yararlı olacaktır. Gün içinde sıcak içecekler tüketmek önemlidir. Bu durum hem vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur hem de soğuk algınlığı riskini azaltır.

Önümüzdeki günlerde 21 Aralık Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. 22 Aralık Pazartesi günü ise parçalı az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek. Bu dönemde soğuk ve nemli hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Uygun hazırlık yapmak önem taşıyor.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü serin ve nemli hava koşulları hüküm sürecek. Bu, kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtan bir gün olacaktır. Soğuk algınlığı ve sağlık sorunlarından korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Böylece hem sağlığınızı korur hem de günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirirsiniz.

