Diyarbakır Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır’da 20 Eylül Pazar 2026 tarihinde hava durumu, mevsim normlarına uyum sağlıyor. Durum hafif değişken ve açıktır. Sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında seyrediyor. Sabahları hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe sıcaklık artıyor. Şehirde hafif rüzgarlar etkili oluyor. Bu durum, havanın ferah hissettirmesine katkı sağlıyor. Genel olarak, hava açık ve az bulutlu. Güneş, yüzünü göstermeye devam ediyor.

Bu mevsimde hava durumu genellikle 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Ancak, yerel değişiklikler oluşabilir. Rüzgar yönü, hissettiğiniz sıcaklığı etkileyebilir. Akşam saatlerine yaklaştıkça hava daha serinleşmeye başlıyor. Dışarıda olacaksanız, akşam için bir ceket önerilir. Hafif yazlık üst de alınabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık yine 20 derece civarında seyrediyor. Zaman zaman hafif yağışlar da olabilmekte. Haftanın ortasında hava koşullarında değişimler bekleniyor. Gün boyu değişken bulutluluk yaşanabilir. Bazı zamanlarda hafif yerel yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, bu durumu dikkate almalısınız.

Yağış tahminleri olduğu zaman Diyarbakırlıların dikkatli olması gerekiyor. Ani hava değişimlerini göz önünde bulundurmalısınız. Hava durumu tahminlerini takip etmek önemli. Ani ıslanmalara karşı bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Uygun bir yağmurluk da taşımalısınız. Hava durumu değişimleri, doğanın sunmuş olduğu manzarayı keyifli hale getirebilir. Hazırlıklı olmak, bu fırsatları değerlendirmek açısından faydalıdır.