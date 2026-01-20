Diyarbakır Hava Durumu! 20 Ocak Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -3, akşam ise -5 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 17-22 kilometre arasında değişecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %62, akşam %77, gece ise %82 olacak. Basınç değerleri 936-939 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu değişecek. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 0.7 derece civarında olacak. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık 1.4 dereceyi bulacak. 23 Ocak Cuma günü ise hava sıcaklığı 2.0 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık sırasıyla -4.9, -1.9 ve -1.3 derece olacak. Rüzgar hızının 16.4 km/saat civarında olması bekleniyor.

Bu soğuk hava koşullarında kalın giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler kullanılmalıdır. Dışarı çıkarken eller ve yüz koruma aksesuarlarıyla korunmalıdır. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olabilir. Bol su içmek de önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmalıdır. Gerekirse evde kalmaları önerilmektedir.