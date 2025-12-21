Diyarbakır Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklar 9°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar ise 7°C seviyelerine düşecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 4°C'ye kadar inebilir. Rüzgar hızı 5 km/s civarında seyredecek. Nem oranı %84 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 17:03 olarak belirlenmiştir.

Bugünkü hava durumu, Diyarbakır'da soğuk ve bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar almak da önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, cildinizi korumak için nemlendirici kullanmanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu bekleniyor. 22 Aralık Pazartesi günü kapalı ve bulutlu bir hava olacağı bildiriliyor. Sıcaklıklar 0°C ile 6°C arasında değişecek. 23 Aralık Salı günü hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar 3°C ile 7°C arasında olacak. 24 Aralık Çarşamba günü de hafif yağmurların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 1°C ile 7°C aralığında kalacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler kullanmanız faydalıdır. Islanmaktan korunmak için bu kıyafetler yardımcı olacaktır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi riskine karşı kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmekte fayda var. Dışarı çıkarken ellerinizi ve yüzünüzü korumak için uygun aksesuarlar kullanmayı ihmal etmeyin.

Diyarbakır'da 21 Aralık 2025 Pazar günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağmurlu ve serin hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlıklar yapmak sağlığınız ve konforunuz açısından önemlidir.