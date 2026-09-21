HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Eylül 2026 itibarıyla hava durumu 20 derece civarında seyrediyor. Güneşli bir gün ile başlaması, açık hava etkinlikleri için uygun bir zemin sunuyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıkların 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu stabil bir seyir izleyecek ve hafif yağışlarla birlikte tarım alanları için faydalı olabilir. Vatandaşların hava raporlarını takip etmesi yaşamı kolaylaştıracak.

Diyarbakır Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da, 21 Eylül Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu dikkat çekiyor. Şehirde hava genel olarak 20 derece civarında. Güneşli bir başlangıç yapan gün, hafif bulutlarla süslenmiş durumda. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir zemin oluşturuyor. Özellikle sabahtan öğle saatlerine kadar sıcaklıklar yükselmiyor. Bu durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için avantaj olarak değerlendirebiliriz.

Diyarbakır'ın iklimi sürprizlerle dolu olabilir. Bugün pencereden bakıldığında açık bir gökyüzü gözlemleniyor. Ancak hava, ilerleyen saatlerde değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle hava durumu takibi önem kazanıyor. Akşamüstü sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında kalıyor. Gün batımının ardından hava bir nebze serinleyecek. Dışarıda kalacaklar, yanında bir şey bulundurmalı ve ısınmalarına yardımcı olmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'ın hava durumu daha stabil bir seyir izleyecek. Sıcaklık yarın ve sonraki günlerde 21 derece civarında kalacak. Akşamları bu değer 18 dereceye kadar düşebilir. Bazı günlerde hafif yağış beklentisi var. Bu durum bahçesi olanlar için sevinç kaynağı olabilir. Tarım alanında çalışanlar, hava şartlarından fayda sağlayabilir. Piknik alanlarında vakit geçirenler de meteorolojik verileri göz önünde bulundurmalıdır.

Diyarbakır'ın iklimi, mevsimsel değişimlere bağlı olarak çeşitli önlemler almayı gerektiriyor. Hava durumu takibine dikkat etmek önemlidir. Sıcaklık değerleri düştüğünde akşamları dışarıda kalacakların kıyafet tercihlerine dikkat etmesi gerekir. Yanlarında hafif bir ceket ya da hırka bulundurmaları önerilir. Bu tür önlemler, akşam serinliğinden etkilenmemek için önemlidir.

Diyarbakır hava durumu gün içerisinde dikkat çekici bir denge sağlıyor. Önümüzdeki günlerde de bu dengeyi koruyacak gibi görünüyor. Şehirdeki vatandaşlar hava raporlarını düzenli takip etmelidir. Böylece günlerini planlayabilirler. Hava durumunu dikkate almak, yaşamı kolaylaştırır.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı New York'a iniş yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı New York'a iniş yaptı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.