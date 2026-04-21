Diyarbakır Hava Durumu! 21 Nisan Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklık ise 6 derece seviyelerine düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının orta seviyelerde olması öngörülüyor.

Bugün, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün mevcut. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmamak gerekiyor. Akşam saatlerinde serinlikten korunmak için yanınızda bir ceket bulundurmalısınız. Bu, faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde güneşli ve sıcak geçecek. 22 Nisan Çarşamba günü sıcaklığın 20 derece civarında olması bekleniyor. 23 Nisan Perşembe günü ise hava sıcaklığının 21 derece seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Diyarbakır'da bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bahar aylarının keyfini çıkarmak için ideal bir dönem sunuyor.

