Diyarbakır Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu, genellikle soğuk, bulutlu ve yağışlı. Gündüz hava sıcaklığı 9 derece civarında. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak ölçülecek. Nem oranı ise %69 seviyelerinde kalacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşulları, dışarıda etkinlik planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Yağışlı havalar, yolların kayganlaşabileceğini gösterir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 22 Şubat Pazar günü sıcak ve güneşli olması bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü ise sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Bu değişken koşullar, planlarının esnek olmasını gerektirebilir.

