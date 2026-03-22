Diyarbakır Hava Durumu! 22 Mart Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 22 Mart 2026 Pazar günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6°C seviyelerine düşecek. Bu dönemde, hafif yağmurlu hava koşulları dikkat çekiyor.

Önümüzdeki günlerde, 23 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığı 12°C’ye yükselebilir. Kısa süreli sağanaklar etkili olabilir. 24 Mart Salı günü, sıcaklık 15°C seviyelerine çıkacak. Bu gün, bulutlu bir hava hakim olacak. 25 Mart Çarşamba günü sıcaklık 16°C’ye ulaşması bekleniyor. Artan bulutlarla birlikte daha ılıman bir hava görülecek.

Bu dönemdeki serin hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir ceket almak faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücudu korumak önemlidir. Bu nedenle, kat kat giyinmek sağlık açısından yararlıdır.

Diyarbakır'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.