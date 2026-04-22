Diyarbakır Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 22 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %46, akşam saatlerinde %59 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Nisan Perşembe günü sıcaklık 21 derece civarında olacak. 24 Nisan Cuma günü hava yine 21 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. 25 Nisan Cumartesi günü ise daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklık 20 derece civarına düşecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları ise riski artırabilir. Güneş çarpması ve cilt yanıkları ihtimali vardır. Dışarıda vakit geçirenlerin koruyucu giysi giymesi önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de gerekli. Tarım faaliyetlerinde sulama sistemlerinin etkin çalışması sağlanmalı. Su kaynakları verimli kullanılmalıdır.