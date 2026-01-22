HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 22 Ocak 2026 tarihinde soğuk hava koşulları etkili olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık -5 derece, hissedilen sıcaklık ise -9 derece seviyelerine düşecek. Gün boyunca karla karışık yağmurlar ile birlikte sıcaklık 1 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklığın -2 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda bulunacaklar için kalın giysiler giymek ve dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Ayrıca, yolda buzlanma riskine karşı araçların kış lastikleri ile donatılması öneriliyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Diyarbakır'da soğuk bir hava bekleniyor. Hava, karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık -5 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise -9 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 dereceye yükselecek. Karla karışık yağmurlu bir hava hâkim olacak. Hissedilen sıcaklık -4 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında kalacak. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık -3 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye düşecek. Ayrıca, kar yağışı bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -6 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %87 olacak. Gündüz %67, akşam %83 ve gece %93 civarında ölçülecek. Basınç sabah saatlerinde 941 hPa olarak kaydedilecek. Gündüz 938 hPa, akşam 935 hPa ve gece 934 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu soğuk kalacak. 23 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklık 1 derece olacak. Gece ise -1 derece civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -4 derece tahmin ediliyor. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece olacak. Gece ise -2 dereceye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık -3 derece olacak. 25 Ocak 2026 Pazar günü sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Gece ise -3 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık yine -3 derece olacak.

Bu soğuk havada dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın, su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Yolculuk yaparken, yolda buzlanma ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi riski var. Vücut ısısını korumak için sıcak içecekler tüketilmesi önemlidir. Uzun süre dışarıda kalınmamalıdır. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

