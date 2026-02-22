HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz 14-17 derece arasında sıcaklık beklenirken, sabah 9 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9, gece ise 7 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı gün içinde 9 km/saatten 2 km/saat seviyesine inecek. Gelecek günlerde ise yağışlı hava bekleniyor, bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemli.

Diyarbakır Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14-17 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece olacak. Hava açık bir şekilde seyredecek. Öğleden sonraki saatlerde hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece olacak. Gece de hava açık kalacak. Rüzgarın hızı sabahları 9 km/saat. Gündüz saatlerinde rüzgar 7 km/saat hıza düşecek. Akşam saatlerinde 5 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgarın hızı 2 km/saat olacak. Nem oranı sabahları %72 olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %42’ye inecek. Akşam saatlerinde nem oranı %68 olacak. Gece saatlerinde ise %85'e yükselebilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Şubat Pazartesi günü hafif yağış bekleniyor. 24 Şubat Salı günü puslu ve güneşli bir hava olacak. 25 Şubat Çarşamba günü hafif yağmurlar görülebilir. 26 Şubat Perşembe günü kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Bu dönemde uygun kıyafetler giymek önemli. Yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte yarar var.

