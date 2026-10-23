Diyarbakır Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

23 Ekim Cuma 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu ilginç bir tablo sunuyor. Şehirdeki hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güne hafif bir rüzgar eşlik ediyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Güneşli olan bu gün dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun görünüyor. Parklarda yürüyüş yapabilir ya da sosyal alanlarda buluşabilirsiniz. Bugünkü hava durumu açık alanda etkinlik düzenlemek için de elverişli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz farklılık gösterecek. Hafta sonunda sıcaklıklar 18 derece civarına düşecek. Bulutlu ve yer yer yağışlı hava koşulları etkisini artıracak. Özellikle Pazar günü açık hava etkinlikleri yapmak isteyenler dikkatli olmalı. Havanın değişkenlik göstermesi nedeniyle dışarı çıkarken uygun giysiler seçmek önemli. Böylece hem serin havaya karşı korunmuş olursunuz hem de yağışlı havada rahat edersiniz.

Diyarbakır'da hava durumuna dair alınabilecek bazı önlemler faydalı olabilir. Yağış beklenmesi dolayısıyla dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Dış ortamda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, hafif bir manto veya yağmurluk almak iyi bir tercih olabilir. Güneşli günlerin ardından gelen değişiklikler ani bir üşüme hissi yaratabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek olası soğuk havada konfor sağlayabilir.

Diyarbakır hava durumu gün boyunca keyifli bir deneyim sunuyor. Ancak gelecek günlerde dikkatli olmayı gerektirecek değişimler de var. Havanın nasıl olacağını göz önünde bulundurarak planlarınızı şekillendirmek önemlidir. Toplantılarınızı ya da etkinliklerinizi daha konforlu hale getirebilir. Hava durumu değişimleri dikkatli olunması gereken bir konu.