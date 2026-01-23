HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 23 Ocak 2026 Cuma günü soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 0 ile 1 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 3 ile 5 derece olacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızı saatte 9 kilometre civarında olacak. Yüksek nem oranı ise yüzde 94 seviyelerinde seyredecek. Yaklaşan günlerde kalın giysiler ve su geçirmez kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor.

Taner Şahin

Diyarbakır'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 3 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı yüzde 94 civarında bekleniyor. Bu koşullar, karla karışık yağmurlu bir hava beklentisini destekliyor.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da yine soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava durumu hakim olacak. Cumartesi günü sıcaklık 1 ile 2 derece arasında gerçekleşecek. Pazar günü ise sıcaklık 4 ile 5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif hızlarla esecek. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında kalın giysiler tercih edilmesi önemli. Ayrıca, su geçirmez kıyafetlerin kullanılması faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olmak gerekiyor. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekmekte. Evlerde ısınma sistemleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Olası arızaların önüne geçmek için bu önemlidir.

Diyarbakır'daki mevcut hava durumu ve gelecek günlerin tahminleri, karla karışık yağmurlu koşulların süreceğini göstermektedir. Bu nedenle, plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri alarak, bu süreçten en az etkilenmeyi hedefleyebilirsiniz.

hava durumu Diyarbakır
