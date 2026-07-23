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Diyarbakır Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da bugün hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Hava sıcaklıkları 40 - 42 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık hissiyatı artarken, düşük nem oranı bunaltıcı bir etki yaratmıyor. Kuzeybatıdan esecek hafif rüzgar sıcak havayı hafifletecek olsa da, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Önümüzdeki günler benzer sıcaklıklarla geçecek, bu nedenle güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Hava sıcaklıkları 40 - 42 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık hissi artacak. Nem oranı düşük. Bu durum, havanın bunaltıcı olmasını engelliyor. Yine de aşırı sıcaklar rahatsızlık verebilir.

Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı 12 - 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu hafif rüzgar, sıcak havayı biraz hafifletecek. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu sürecek. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklık 39 - 41 derece, 25 Temmuz Cumartesi 41 - 42 derece, 26 Temmuz Pazar ise 38 - 40 derece olacak. Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Bu sıcak hava koşullarında önlemler almak önemli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda çok durmamak gerekir. Bol su içmek sağlık açısından faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması sağlar. Hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Diyarbakır'daki hava durumu bugünkü gibi sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam edeceği bekleniyor. Sıcak havaya karşı gerekli önlemleri almak sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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