Diyarbakır Hava Durumu! 24 Mart Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli görünmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 3 derece civarında olması bekleniyor. Bu durum mevsim normallerine uygundur.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun bir üst giysi bulundurmaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde 25 Mart Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında, gece ise 7 derece olacağı tahmin edilmektedir. 26 Mart Perşembe günü hafif yağmur etkili olacak. Bu günde gündüz sıcaklığı 14 derece civarında, gece 8 derece civarında olacak. 27 Mart Cuma günü ise şiddetli sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 14 derece civarında, gece ise 5 derece civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle 26 ve 27 Mart tarihlerinde yağışların artması bekleniyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak büyük önem taşır.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu oldukça güzel. Ancak önümüzdeki günlerde yağışların artacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.