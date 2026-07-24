Diyarbakır Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 40 derece civarında olacak. Nem oranı %24 seviyesinde. Rüzgarın hızı ise 14 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar altında güneşli hava hakim olacak.

Bugün Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece civarında. Nem oranı %24 seviyelerinde. Rüzgarın hızı 14 km/saat olacağı tahmin ediliyor. Bu koşullar devam ederken, güneşli bir hava etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 37 derece civarında. 26 Temmuz Pazar günü yine 37 derece olacağı düşünülüyor. 27 Temmuz Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 38 dereceye çıkması öngörülüyor. Bu günlerde de güneşli hava hakim olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önem taşıyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları gerekiyor. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemli. Mümkünse serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir.