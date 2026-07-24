HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 40 dereceye ulaşacak ve nem oranı %24 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda geçenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su tüketimi ve hafif giysiler öneriliyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanılmalı.

Diyarbakır Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 40 derece civarında olacak. Nem oranı %24 seviyesinde. Rüzgarın hızı ise 14 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar altında güneşli hava hakim olacak.

Bugün Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece civarında. Nem oranı %24 seviyelerinde. Rüzgarın hızı 14 km/saat olacağı tahmin ediliyor. Bu koşullar devam ederken, güneşli bir hava etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 37 derece civarında. 26 Temmuz Pazar günü yine 37 derece olacağı düşünülüyor. 27 Temmuz Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 38 dereceye çıkması öngörülüyor. Bu günlerde de güneşli hava hakim olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önem taşıyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları gerekiyor. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemli. Mümkünse serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat! Hava durumu bir anda değişecek; Sağanak ve fırtına geliyorDikkat! Hava durumu bir anda değişecek; Sağanak ve fırtına geliyor
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı olduEzber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.