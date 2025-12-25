Diyarbakır Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 25 Aralık 2025 Perşembe günü sabah saatleri bulutlu ve hafif yağışlı. Sıcaklık 2 derece civarında olacak. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 10 dereceye yükselebilir. Bu, günün en yüksek seviyesi. Akşam saatlerinde hava 5 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar inecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor.

Sabah rüzgar hızı 4 km/s civarında. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 5 km/s'ye çıkacak. Bu sefer rüzgar kuzey yönünden esecek. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar hızı 4 km/s civarında kalacak. Rüzgar yine kuzeybatı yönünden esecek.

Nem oranları sabah %81, öğle %54 seviyesinde. Akşam saatlerinde nem oranı %71 olacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %84 civarına yükselebilir. Basınç seviyeleri sabah 949 hPa, öğle 946 hPa olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde basınç 944 hPa olacak. Gece saatlerinde ise basınç seviyeleri 945 hPa olarak kaydedilecek.

Gün doğumu 07:33'te gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:05'te olacak.

Önümüzdeki günlerde 26 Aralık 2025 Cuma günü kapalı ve bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların -2.7 ile 8.8 derece arasında değişmesi olası. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü için ise özel bir bilgi yok. Ancak kış aylarında Diyarbakır'daki sıcaklıkların 0 ile 10 derece arasında değiştiği biliniyor. Yağışlı günlerin olabileceğini unutmamak gerekir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı. Rüzgar ve hafif yağışlara karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumunu kontrol etmek de önemlidir. Bu, güvenli bir seyahat için faydalı olacaktır.