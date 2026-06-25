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Diyarbakır Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 25 Haziran 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 36 ile 37 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı ise yüzde 20 ile 22 seviyelerinde seyredecek. Kuzey yönünden esecek hafif rüzgar, bu sıcak günlerde rahatlamanızı sağlayabilir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarına dikkat edilmeli. Şapka ve hafif giysilerle güneşten korunmak önemlidir. Bol su içmek, susuz kalmamak için gereklidir.

Diyarbakır Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 36 ile 37 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı ise yüzde 20 ile 22 seviyelerinde gerçekleşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 4 ile 5 kilometre hızla esecek. Bu koşullar altında, sıcak ve güneşli bir gün hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Haziran Cuma günü en yüksek sıcaklığın 36 ile 37 derece olması öngörülüyor. 27 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklığın 35 ile 36 derece civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'daki hava durumu hakkında genel bir fikir vermekte.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geldiği için korunmak gerekiyor. Şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önlemek açısından önemlidir. Rüzgarın hafif olması nedeniyle serinlemek için rüzgarlı alanlar seçilebilir. Bu önlemler, Diyarbakır'da sıcak hava koşullarında daha rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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