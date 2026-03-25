Diyarbakır Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, önemli bir konudur. Yerel halk ve ziyaretçiler için bu durum fazlasıyla hassas. Hava sıcaklığının 15 derece civarında olması bekleniyor. Yer yer sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu, ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak şarttır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Mart Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. 27 Mart Cuma günü ise yer yer bardaktan boşanırcasına yağmur yağması tahmin ediliyor. Sıcaklık aralığı 13 ile 18 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarına karşı tedbirli olmak gereklidir. Sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmek için uygun hazırlık yapılmalıdır.