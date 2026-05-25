Diyarbakır Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü hava durumu, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 11 ile 12 derece arasında yer alacak. Bu durum, Diyarbakır hava durumu için tipik bir Mayıs günü özelliği taşıyor.

Bugün hava sabah saatlerinde genellikle güneşli olacak. Ancak öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 26 Mayıs Salı günü bölgenin bazı kesimlerinde hafif yağmur bekleniyor. 27 Mayıs Çarşamba ve 28 Mayıs Perşembe günleri ise güneşli bir hava hakim olacak. Bu günlerde sıcaklık 29 ile 30 derece civarında kalacak.

Bu hava koşullarında, 25 Mayıs'ta gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil hale gelse de sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Bu nedenle, günün erken ve geç saatlerinde kalın giysiler tercih edebilirsiniz. Gündüz saatlerinde ise hafif ve rahat kıyafetlerle konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

