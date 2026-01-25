Diyarbakır Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Gece ise sıcaklık -3 dereceye inebilir. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 1 derece, akşam -1 derece, gece ise -6 derece olacak. Nem oranı %95 seviyesinde. Rüzgar hızı kuzeybatıdan saatte 6 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Bu soğuk hava koşullarında kalın, su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak gerekir. Yolculuk yaparken buzlanma ve kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Düşük sıcaklıklar hipotermi riskini artırıyor. Vücut ısısını korumak için sıcak içecekler içilmeli. Uzun süre dışarıda kalınmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu koşulların süreceğini gösteriyor. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar -4 ile 1 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü ise sıcaklıklar 2 ile -1 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dışarıda geçirilen sürenin minimumda tutulması sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.