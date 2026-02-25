Diyarbakır Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu, hafif yağmurlu ve bulutlu olarak öngörülmektedir. Gün içerisinde sıcaklık 13 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklık ise 6 derece civarında seyredecektir. Rüzgar kuzeydoğudan eserek saatte yaklaşık 11 kilometre hızla ilerleyecek. Nem oranı %65 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmektedir. 26 Şubat Perşembe günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. 27 Şubat Cuma günü güneşli ve sıcak bir hava tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarının 17 dereceye yükselebileceği, gece sıcaklığının ise 7 derece olacağı düşünülmektedir.

25 Şubat'taki yağmurlu hava nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi, rüzgar geçirebilen giysiler giymeniz gerektiğini göstermektedir. Nem oranının yüksek olması, nemli ortamlardan uzak durmanızı önerir. Önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle, güneş ışınlarından korunmak amacıyla uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir.