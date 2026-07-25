Diyarbakır Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüzleri sıcaklık 37 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı %27 civarında olacak.

Bu sıcak hava, dışarıda vakit geçirenler için önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak gerekecek. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak öneriliyor. Ayrıca bol su içmek de zararlı etkilerden korunmak için faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklığın 36 ile 37 derece arasında olması bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 37 ile 38 dereceye yükselecek. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklıkların 41 ile 42 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Dışarıda bulunanların öğle saatlerinde güneş ışınlarından kaçınmaları önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır.

Diyarbakır'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak, yeterli sıvı alımı sağlığı korumak açısından önemlidir.