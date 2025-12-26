HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Günlük sıcaklık 0 ile 9 derece arasında değişecek, hissedilen sıcaklık ise -3.4 dereceyi bulacak. Nem oranı %91 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 5 km/saat olması nedeniyle, kalın kıyafetler ve su geçirmez ayakkabılar giymeniz önem taşıyor. Ayrıca, önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmalısınız.

Diyarbakır Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -3.4 derece civarında olacak. Nem oranı %91 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 17:03 olarak belirlenmiştir.

Diyarbakır'daki hava durumu soğuk ve bulutlu. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Su geçirmez ayakkabılar da faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek. Bu yüzden cildinizi korumak için nemlendirici kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 27 Aralık Cumartesi günü hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü ise hafif yağmur olacak. Bu tarihlerde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Yağışların devam edeceği öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Diyarbakır'da 26 Aralık 2025 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve hazırlıklar yapmak önemlidir. Hava durumu tahminlerine dikkat etmelisiniz.

