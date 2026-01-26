HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 26 Ocak'ta hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında, gece ise -1 ile -2 dereceye düşecek. 27 Ocak'tan itibaren sıcaklıklar artacak. Gündüz 3-7 derece, gece 0-1 derece olacağı öngörülüyor. Bu soğuk havada kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler ve dikkatli seyahat koşulları önem arz ediyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir almak gerekiyor.

Devrim Karadağ

26 Ocak 2026 Pazartesi, Diyarbakır'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık -1 ile -2 dereceye düşebilir. Hissedilen sıcaklık, rüzgar nedeniyle daha düşük hissedilebilir. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/saat civarında, kuzeyden esecek. Gün doğumu 07:27, gün batımı ise 17:33'te gerçekleşecek.

27 Ocak Salı'dan itibaren hava sıcaklıkları artacak. Salı günü gündüz sıcaklıkları 3 ile 7 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Ancak bu günlerde hava durumu değişken olabilir. Yağışlı veya yağmurlu koşullar görülebilir.

Bu soğuk ve değişken koşullarda giyinmeye dikkat etmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Dışarı çıkarken, ellerinizi ve yüzünüzü korumak için aksesuar kullanmak faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yolculuk yaparken, araç lastiklerinin hava koşullarına uygun olması gerekir. Ayrıca, sürüş hızının düşürülmesi de güvenliğiniz açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
