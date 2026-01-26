Diyarbakır Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

26 Ocak 2026 Pazartesi, Diyarbakır'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık -1 ile -2 dereceye düşebilir. Hissedilen sıcaklık, rüzgar nedeniyle daha düşük hissedilebilir. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/saat civarında, kuzeyden esecek. Gün doğumu 07:27, gün batımı ise 17:33'te gerçekleşecek.

27 Ocak Salı'dan itibaren hava sıcaklıkları artacak. Salı günü gündüz sıcaklıkları 3 ile 7 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Ancak bu günlerde hava durumu değişken olabilir. Yağışlı veya yağmurlu koşullar görülebilir.

Bu soğuk ve değişken koşullarda giyinmeye dikkat etmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Dışarı çıkarken, ellerinizi ve yüzünüzü korumak için aksesuar kullanmak faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yolculuk yaparken, araç lastiklerinin hava koşullarına uygun olması gerekir. Ayrıca, sürüş hızının düşürülmesi de güvenliğiniz açısından önemlidir.