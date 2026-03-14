Eski AK Partili vekil Aydın Ünal'dan İlber Ortaylı'ya: "Kötü tarihçi, siyonizm yalakası..."

Eski AK Parti milletvekili Aydın Ünal'ın 78 yaşına hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı hakkında yaptığı paylaşım gündem yarattı. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortaylı için "densiz", "kötü tarihçi", "Siyonizm yalakası" ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 78 yaşında yaşamını yitiren Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle son günlerinde yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

AYDIN ÜNAL'IN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Ortaylı'nın ölümünün ardından eski AK Parti milletvekili Aydın Ünal, sosyal medya hesabından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.

Ortaylı ile geçmişte yollarının kısa süreli kesiştiğini belirten Ünal,"İnsani tarafını geçelim, kötü bir tarihçi, resmi tarihçi, statüko tarihçisiydi. Dahası genç tarihçilerin yetişmesi önünde duvar gibi bir engeldi. Biz onu, kendi tarihimizle de çelişmek pahasına ve densizliğine rağmen en zor zamanlarında Filistinlileri aşağılayıp Siyonizme yalakalık yapan sözleriyle hatırlayacağız. Umarız tarih ilmi artık özgürleşir." ifadelerini kullandı.

Ünal’ın paylaşımında kullandığı “densiz”, “Siyonizm yalakası” ve “kötü tarihçi” gibi ifadeler tepkilere neden oldu.

Ünal'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"İlber Ortaylı ile kısa süreli teşriki mesailerimiz de olmuştu. İnsani tarafını geçelim, kötü bir tarihçi, resmi tarihçi, statüko tarihçisiydi. Dahası genç tarihçilerin yetişmesi önünde duvar gibi bir engeldi. Biz onu, kendi tarihimizle de çelişmek pahasına ve densizliğine rağmen en zor zamanlarında Filistinlileri aşağılayıp Siyonizme yalakalık yapan sözleriyle hatırlayacağız. Umarız tarih ilmi artık özgürleşir."

Anahtar Kelimeler:
Aydın Ünal İlber Ortaylı ak parti
